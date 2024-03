"Seria uma honra representar a Madeira e todo o país no palco da Eurovisão"

O artista madeirense João Borsch, finalista do Festival da Canção 2024 com o tema 'Pelas Costuras', afirma que "seria certamente uma honra representar a Madeira e todo o país no palco da Eurovisão".

João Borsch passa à final do Festival da Canção O tema número 8, intitulado 'Pelas Costuras', da autoria do madeirense João Borsch foi seleccionado para a Final do Festival da Canção 2024, disputada a 9 de Março na RTP.

Em nota emitida, o artista enaltece o carinho dos fãs: "Tem sido maravilhoso todo o apoio que tenho recebido desde o momento em que fui anunciado como concorrente deste ano".

A actuação do madeirense nas semifinais do Festival da Canção soma mais de cem mil visualizações na plataforma do YouTube.

A Final do Festival da Canção 2024 será disputada a 9 de Março na RTP. O vencedor do Festival da Canção vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, na Suécia, em Maio, 50 anos depois da primeira vitória daquele país com o tema ‘Waterloo’, dos ABBA.

Nascido em 2000, na cidade do Funchal, João Borsch lançou em 2023 o álbum-musical 'É Só Harakiri, Baby', que o levou a alguns dos principais palcos do país.