Nuvens e aguaceiros fracos nas previsões de hoje para a Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta terça-feira, 05 de Março, o céu apresentará períodos de grande nebulosidade na Madeira, sobretudo a partir do final da tarde.

Está também prevista ocorrência de aguaceiros fracos, mais prováveis nas vertentes Norte e nas terras altas da ilha até ao meio da manhã, passando a períodos de chuva fraca no final do dia.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, sendo fraco (inferior a 15 km/h) na zona do Funchal.

O IPMA aponta também para uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas e, em contrapartida para uma pequena descida das mínimas no Funchal.

Os termómetros irão variar entre os 15 e 21ºC (20ºC no Porto Santo).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de Noroeste com 2 a 3 metros de altura, diminuindo temporariamente para 1,5 a 2 metros durante a tarde.

Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20ºC.