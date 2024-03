Cristina Pedra realça a importância das juntas de freguesia pela proximidade

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, no seu discurso na sessão solene dos 445 anos da Junta de Freguesia de São Martinho, realçou a importância das juntas de freguesia pela proximidade às populações e capacidade de conseguirem perceber, mais facilmente, como resolver os problemas.

Lembrando que este ano, a autarquia aumentou para 2,7 milhões de euros (mais 23%) as transferênciaspara as 10 juntas de freguesia do Funchal, no caso de São Martinho que recebeu mais 51 mil euros, num total para este ano orçado em 437 mil euros, Cristina Pedra apontou os muitos trabalhos que estão em curso para melhorar a qualidade de vida das populações.

Nomeadamente ao nivel do saneamento básico e das águas residuais, da recolha de resíduos, na area do desporto e da educação, entre outras infraestruturas para benefício da freguesia, realçando que o Município não executa apenas grandes obras., mas tambem as subterrâneas que apesar de causarem constrangimentos urgem soluçar e vão melhorar a qualidade de vida da cidade e, no caso, da freguesia.

A autarca realçou os 28 milhões de euros para a habitação nova, mas também a recuperação de infraestruturas, apontando ainda aos 5 milhões de euros de investimento até ao final do mandato para a requalificação de estradas, no caso da freguesia a Rua João Paulo II, não tendo esquecido a reabilitação da Praia Formosa, um processo que foi público e feito dentro da legalidade ao contrário de inverdades ditas por aí.