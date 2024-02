BTL com "edição mais completa e diversificada" quer superar resultados de 2023

A BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa começa esta quarta-feira, com lotação esgotada nos quatro pavilhões da FIL, esperando a organização ultrapassar as visitas do ano passado nesta que é uma edição que anteveem "mais completa e diversificada".

A 34.ª edição da BTL -- Bolsa de Turismo de Lisboa irá decorrer de 28 de fevereiro a 03 de março, na FIL -- Parque das Nações, onde ocupará os quatro pavilhões.

"A expectativa para este ano é ter uma edição mais completa e diversificada, até porque conseguimos ter o espaço de exposição esgotado e temos uma oferta internacional superior, e uma lista de espera significativa, quer de destinos internacionais quer de organizações nacionais publicas e privadas", disse a gestora da BTL, Dália Palma, à Lusa.

A responsável refere que este nível de taxa de ocupação indica "uma participação significativa", que espelha o compromisso da BTL "em apresentar uma edição mais estruturada e profissional do que nunca, com uma oferta diversificada ao nível de expositores, setores e conteúdos".

Assim, e a nível global, nos quatro pavilhões da feira, estarão mais de 400 expositores e uma representação de mais de 1.400 empresas e instituições.

"Estes aspetos afirmam a vitalidade da BTL enquanto principal evento nacional de turismo. As áreas presentes como a BTL LGBTI+, BTL Formação & Emprego ou BTL Cultural, desempenham também um papel crucial no valor acrescentado que a feira aporta para os participantes. Salientamos também a questão da internacionalização, nomeadamente ao nível da presença de 85 destinos internacionais e o Programa de Hosted Buyers, representado este ano por 42 mercados emissores e um total de 200 compradores internacionais, convidados da BTL em parceria com a TAP, Turismo de Portugal e da ACISO", acrescenta em respostas escritas à Lusa.

Questionada sobre o número de visitantes que esperam receber, Dália Palma refere que o objetivo é, "acima de tudo, superar os resultados de 2023, dando continuidade a uma estratégia que prima pela qualidade, diversidade e valor entregue aos clientes e parceiros, sejam eles expositores ou visitantes".

Num comunicado divulgado em 08 de março de 2023, a organização da BTL dava conta que a edição daquele ano tinha contado com mais de 63 mil visitantes, um aumento de 38% no total, e que se dividiu pelo crescimento de 26% nos profissionais e 59,5% no público.

Este ano os Açores foram escolhidos como o Destino Nacional Convidado da BTL, "devido à sua oferta diversificada", e com a intenção de se promover "a riqueza natural, cultural e turística" daquela região autónoma que, segundo a organização, "apresenta um imenso potencial como destino turístico, não só pelas suas características intrínsecas, mas também pelas suas práticas ao nível da sustentabilidade e da conservação ambiental".

Já Cabo Verde - "um velho amigo da BTL e um destino de eleição dos portugueses" - é "pela sua cultura rica, hospitalidade única e diversidade turística, oferecendo experiências culturais enriquecedoras e praias deslumbrantes" o Destino Internacional Convidado.

"O facto de Cabo Verde surgir em destaque nesta edição da BTL é um justo prémio por todo o trabalho que tem vindo a realizar", reforça a responsável, acrescentando que "a proximidade geográfica a Portugal, aliada à facilidade de acesso com voos diretos regulares, torna Cabo Verde uma escolha ainda mais apelativa para os viajantes portugueses, tanto a nível de lazer como de negócios. A paisagem exótica do arquipélago, além de ser um convite ao relaxamento, proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento de oportunidades comerciais".

Para a BTL, o crescente interesse dos portugueses por este país está refletido nos dados do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, com Portugal a representar "um dos maiores mercados emissores de turistas para o arquipélago, tanto em entradas quanto em dormidas".

Entre áreas como a BTL Formação e Emprego, a BTL Lab, o Programa de Hosted Buyers, a BTL Formação e Emprego e o "compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade", elementos que a organização define como centrais da BTL 2024, Dália Palma lembra a BTL Turismo Religioso, uma área em destaque nesta edição, que "pretende promover a oferta turística bastante diversificada, geograficamente, dentro do destino Portugal e que é mais um dos segmentos que enriquece e diferencia a da oferta nacional junto de mercados internacionais".