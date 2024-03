Cristina Pedra assume desafio de Estratégia Alimentar saudável, sustentável e inclusiva no Funchal

Está a decorrer no Centro Cultural e de Investigação do Funchal o I Fórum do Pão, uma iniciativa integrada na Estratégia Alimentar do Funchal. Cristina Pedra assumiu, na sessão de abertura deste certame, que o desafio passa por "uma Estratégia Alimentar saudável, sustentável e inclusiva".

A presidente da Câmara Municipal do Funchal fez questão de frisar a aposta do atual executivo Municipal na promoção de uma alimentação saudável e de desenvolvimento sustentável, reforçando a vertente de inclusão, de educação, de valorização social, da capacitação da população em situação de vulnerabilidade social, da própria saúde e da habitação social.

Nesse sentido, quis também destacar aquele que tem sido o investimento na área social, em que houve um reforço, desde Outubro de 2021, de 6 milhões de euros nos apoios sociais, representando um aumento de 150%, e de 5,3 milhões para a Educação, o equivalente a 200% do Orçamento Municipal. Para isso foi necessário mudar regulamentos para que os apoios chegassem a mais pessoas.

Neste âmbito, disse que até a atual equipa entrar e tomar posse na Câmara, “a classe média era muito ignorada”. “Desde então, o Município tem vindo a dar atenção a este grupo”, garantiu. A finalizar, a autarca deixou um desafio: “Contamos com a vossa ajuda para trabalhar com as pessoas e não no gabinete. Não somos pessoas de gabinete”.

O I Fórum do Pão decorre durante três dias, sendo que hoje contou com um Life Cooking e Palestra com o Chef Otávio Freitas, vencedor do Prémio Nacional de Turismo Gastronómico 2023 e galardoado com a Estrela Michelin.

Já amanhã decorrerá a palestra 'Do cereal ao pão' com a nutricionista Nádia Brazão, socia-fundadora do espaço de saúde e mercearia Plano D, entidade parceira do projecto Food Trails.

Na quinta-feira, Teresa Vivas, parceira da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na coordenação do projeto ‘Mais Madeira à Mesa’ dinamizará a palesta 'A recolha dos pães madeirenses por Mais Madeira à Mesa'.

O I Fórum do Pão surge no âmbito do projecto europeu Food Trails, integra a SEMEAR – Estratégia Alimentar Saudável, Sustentável e Inclusiva do Funchal e é comemorativa do Dia Mundial do Cereal, assinalado a 7 de Março.