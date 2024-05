Torneio Aniversário do CNF juntou mais de 140 judocas

O Torneio Aniversário do CNF realizou-se no passado dia 4 de Maio, numa organização do Clube Naval do Funchal, através do seu departamento de Judo, juntamente com a Associação de Judo da Madeira. O Torneio Aniversário do CNF teve lugar no Complexo Desportivo do CNF, na Nazaré, e contou com uma manhã dedicada às Jornadas da Juventude, juntando mais de 140 atletas.

As Jornadas da Juventude começaram às 9 horas com o aquecimento e controlo oficial dos 37 judocas nascidos até 2017, representando vários clubes da região. Por volta das 10h30, houve uma conversa com Eduarda Resende sobre o tema 'O lanche – Pré e Pós-treino'.

Às 11 horas, os 43 judocas nascidos em 2014, 2015 e 2016, representando vários clubes da região, inundaram o tapete. Já ao meio-dia, foi a vez dos judocas nascidos em 2012 e 2013 mostrarem a sua arte no tapete, onde se destacam os resultados de Madalena Rodrigues (JCM) ao conquistar o 1.º lugar nos - 40kg, seguida de Lúcia Almeida (ACDQG). Na categoria de - 45kg, em 1.º lugar ficou Lara Medeiros (CNF), 2.º lugar Margarida Abreu (ACDQG) e em 3.º lugar Maria Gomes (JCM). Nos - 60kg, a vitória foi para Sofia Antunes (CNF), já nos - 35kg, o vencedor foi Rodrigo Aguiar (CNF), seguido por Tomás Londral (GDA).

Quanto aos combates na categoria de - 40kg, os atletas do Grupo Desportivo da Apel estiveram em grande destaque, com Lucas Veste (GDA) em 1.º lugar e o seu colega de equipa Feodor Kolkin em 2.º lugar, ficando Luís Leça (CJB) em 3.º lugar. Na categoria - 45kg, o 1.º lugar foi para Rafael Silva (ADG), 2.º lugar para Ylia Rasskazov (GDA) e o 3.º lugar para Vasco Carolino (CNF).

Para fechar a manhã e as Jornadas da Juventude inseridas no Torneio Aniversário do CNF – Judo, foi tempo de debater 'A importância do judo no desenvolvimento das crianças e jovens', com a moderação de Raquel Gonçalves, coordenadora do Projeto Naval Talks.

"Em resumo, podemos destacar que o judo oferece uma série de benefícios para o desenvolvimento das crianças e jovens. Nomeadamente o desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, o respeito e ética, a autoconfiança e autoestima. O judo ajuda no desenvolvimento da força, resistência, flexibilidade e coordenação motora, mas também do foco, concentração e disciplina. O controlar os impulsos, a tomar decisões rápidas e a pensar estrategicamente durante os combates são habilidades transferíveis para outras áreas da vida. Sem nunca esquecer os princípios éticos e valores como o respeito mútuo, a cortesia e a humildade. Ao superar desafios e alcançar metas dentro do judo, as crianças e jovens desenvolvem uma maior autoconfiança e autoestima. Aprendem que são capazes de enfrentar e superar obstáculos, o que os motiva a persistir diante das dificuldades em outras áreas das suas vidas", refere nota enviada à imprensa.

Durante a tarde, os combates no Torneio Aniversário do CNF tornaram-se mais sérios com a entrada em ação dos Juniores.

De destacar a prestação de Maria Pereira (JCM) com o 1.º lugar nos juniores - 57kg, já nos - 66kg, a vitória foi para Guilherme Morais (CNF), seguido por Miguel Martinez (GDA), já nos - 81kg, a vitória foi para Henrique Serpa (CNF).

Ainda nos juniores e nos - 60kg, a vitória coube a Martim Nicola (CNF), o 2.º lugar foi para Tiago Alves (GDA) e a fechar o pódio ficou Afonso Abreu (JCM).

Já na categoria de - 73kg, o grande vencedor foi Lourenço Barros (GDA), seguido por José Abreu (CNF) e Marco Borges (CNF).

No final do dia, foi tempo de a “velha guarda” do judo entrar no tapete para um pequeno treino e mostrar que quem sabe nunca esquece.