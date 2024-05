Gustavo Silva eleito o melhor jogador de Abril da II Liga

O brasileiro do Nacional, Gustavo Silva, foi eleito o melhor Jogador do Mês de Abril da II Liga, prémio que junta ao de melhor médio, já anunciado anteriormente.

O futebolista alvinegro teve um mês de Abril em cheio, onde apontou três golos em quatros partidas, contribuindo de forma decisiva para que a formação nacionalista conquistasse 10 pontos em 12 possíveis, cruciais para confirmar o regresso ao principal escalão do futebol português.

Com 17,65% dos votos dos treinadores principais da competição, Gustavo Silva superou a votação do seu colega de equipa, Chucho Ramirez, que recebeu 15,69%, e do médio Miguel Sousa, do Mafra, com 10,46%.