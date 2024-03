Menor perdeu-se dos pais na Levada dos Tornos

Um casal de turistas de nacionalidade austríaca decidiu realizar hoje uma caminhada na Levada dos Tornos, juntamente com o filho menor que acabou por se perder quando percorriam a levada entre a freguesia de Gaula e da Camacha.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se descolaram ao local com a Polícia de Segurança Pública e encontraram o jovem de 15 anos bem de saúde no Caminho Lombo dos Policarpos, abaixo do Hotel Velho da Camacha.