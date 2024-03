Bispo do Funchal apela à fé, esperança e caridade neste Sábado de Aleluia

“Não hesites na fé, não diminua a tua esperança, nem fique tíbia a tua caridade”. Foi esta a mensagem deixada pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Vigília deste Sábado, na Igreja da Sé.

“Porque hesitamos em acreditar?”, começou por lançar o bispo, pedindo a contemplação dos fiéis para esta questão.

“É verdadeiramente grande a realidade futura que o Senhor nos promete; mas é muito maior o que Ele já fez por nós e que hoje celebramos”, ofereceu como resposta, citando as palavras de Santo Agostinho, pronunciadas numa das Páscoas presididas pelo Bispo de Hipona.

D. Nuno pediu igualmente aos presentes que meditassem no motivo que lhes é dado a celebrar nesta noite de Vigília Pascal: “Porque celebramos de noite, de velas acesas, e cantamos Aleluia?”

“Como discípulos de Jesus, também nós nos reunimos em comunidade, à espera daquela noite gloriosa em que terminará para todos este exílio terrestre, e nos será dado contemplar o rosto do Pai, juntamente com a gloriosa multidão dos santos e, sobretudo, com Jesus ressuscitado que nos ilumina e conduz à presença do Pai. Essa é a nossa esperança: a esperança na ressurreição e na felicidade eterna que é partilhar a vida de Deus”, sublinhou o bispo do Funchal.

“Como hesita ainda a tua fé, se por ti, por tua causa, Deus realizou tudo isto? Como duvidas que te possa salvar e oferecer a participação da sua glória Aquele que por ti sofreu a morte de cruz e ressuscitou glorioso?”, desafiou por fim.

“Não duvides: Aquele que morreu e ressuscitou por ti e pelo mundo inteiro tem igualmente poder para te dar a Sua Vida”, concluiu, instando os muitos que se reuniram na Sé Catedral do Funchal a reafirmar a sua fé.