Seniores de Câmara de Lobos vão poder visitar a Serra da Estrela

Estão abertas as inscrições, até 1 de Março, para os idosos de Câmara de Lobos que estejam interessados em conhecer a Serra da Estrela. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, na nova edição do programa de Turismo Social em parceria com o INATEL. As inscrições decorrem nas instalações do Centro Comunitário Municipal Vila Viva, no Estreito de Câmara de Lobos, e no Centro Comunitário Municipal Cidade Viva, em Câmara de Lobos.

"O Turismo Social 2024 tem como propósito principal oferecer momentos de lazer e convívio, promovendo a coesão comunitária e o enriquecimento cultural. Durante esta viagem à Serra da Estrela, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de paisagens deslumbrantes e de momentos únicos de convívio", explica nota à imprensa.

A viagem será acompanhada por dois técnicos da autarquia, especializados no atendimento a este segmento da população, que estarão disponíveis para prestar todo o apoio necessário durante a estadia. Desde 2004 que este programa de Turismo Sénior "tem vindo a proporcionar experiências únicas tanto a nível regional como nacional e internacional", envolvendo mais de 1.500 participantes.

"O programa de Turismo Social é mais um exemplo da preocupação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos em proporcionar experiências enriquecedoras e acessíveis à população sénior do concelho, contribuindo para uma vivência positiva do envelhecimento", refere a mesma nota.