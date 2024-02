IL critica "hipocrisia" da coligação 'Madeira Primeiro'

O Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira (IL-M) veio hoje criticar o que considera ser hipocrisia da coligação 'Madeira Primeiro' (PSD/CDS) às Legislativas.

Lembra a IL que Carla Spínola, da coligação 'Madeira Primeiro', referiu ontem a importância da participação activa dos cidadãos nas próximas Eleições Legislativas de 10 de março, lembrando haver a possibilidade do voto antecipado a 3 de Março e referindo que o essencial “é que todos exerçam o seu direito de voto". "É fundamental apelarmos aos nossos jovens estudantes e cidadãos que se encontram deslocados que votem no próximo dia 10 de Março, através do voto em mobilidade”, disse.

Contrariamente ao que acontece nas Eleições Regionais da Madeira, nas Eleições Legislativas Nacionais é possível votar antecipadamente e em mobilidade. Ou seja, os mesmos que nunca fizeram nada para permitir que os madeirenses pudessem votar antecipadamente e em mobilidade nas suas eleições, vêm agora apelar para que o façam. Aqueles que nada fizeram para acabar com esta distorção da democracia madeirense, não passam de hipócritas. IL

O partido vai mais longe e diz que "aqueles que nas eleições Regionais entendem que os madeirenses não devem ter os mesmos direitos que os portugueses têm em todas as outras eleições, tratando-os como portugueses de segunda, não passam de impostores da participação democrática".