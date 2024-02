CDU defende direito a médico e enfermeiro de família

A CDU defendeu, hoje, a universalização do direito de acesso ao médico de família e ao enfermeiro de família, indicando que esta deve ser uma resposta dada tanto pelo Serviço Nacional de Saúde, como pelo Serviço Regional de Saúde. Sílvia Vasconcelos, cabeça-de-lista desta candidatura à Assembleia da República, foi a porta-voz da iniciativa que decorreu no Curral das Freiras.

A candidata indicou que "mesmo sendo uma matéria regionalizada, a saúde, a Região requer um reforço da sua dotação, pelo Estado (nomeadamente alocando esta verba de forma permanente na Lei das Finanças Regionais) para dar resposta a um conjunto de constrangimentos deste sector na região". Sílvia Vasconcelos referia-se concretamente às listas de espera, mas também à majoração do salário de enfermeiros e médicos em 50% por forma a tornar a carreira na RAM atractiva e de fixar estes profissionais no SRS, e em exclusividade, sobretudo em algumas especialidades altamente carenciadas na região, como a psiquiatria, entre outras; assegurar a concretização do financiamento do Hospital Central da Madeira, enquanto projecto PIC, em pelo menos 50 % pelo Estado; e reverter o reforço quer no OR quer no OE do financiamento para a saúde, mas para o sistema público de saúde e não para os grupos privados, como sucedeu nos últimos orçamentos apresentados.

Particularmente, no Curral das Freiras, onde a CDU esteve hoje presente, faltam médicos de família. Tal como em muitas outras localidades, os residentes reclamam que deixaram de ter os médicos que os assistiam e que estão sujeitos à ida semanal de um profissional apenas para prescrever receitas. Isto, numa localidade de ainda acesso mais difícil, sobretudo em dias de intempérie e com uma população envelhecida que fica assim privada de recorrer ao seu médico de família em situação regular ou urgente na sua localidade de residência. Reclama ainda um médico psiquiatra que, esse sim, pudesse pelo menos semanalmente acorrer a muitos dos utentes daquela freguesia e evitar que se desloquem regularmente ao Funchal - e tantas vezes ao serviço privado, o que onera os custos da deslocação- e sujeitos a horários de transportes que nem sempre correspondem às suas necessidades Sílvia Vasconcelos

O partido pretende reivindicar um maior compromisso do Estado quanto ao maior investimento público para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, como também uma mais decidida concretização dos deveres do Estado em relação à saúde nesta Região.