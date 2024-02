O ‘Il Gallo d’Oro’, o restaurante gourmet do hotel cinco estrelas The Cliff Bay, no Funchal, viu serem novamente renovadas as suas duas estrelas Michelin, bem como a distinção 'Estrela Verde', ganha, pela primeira vez, em 2022.

O chef Benoît Sinthon esteve no Algarve para receber as prestegiadas distinções.

Em 2009, o ‘Il Gallo d’Oro’ foi premiado com a sua primeira estrela Michelin, elevando a fasquia, em 2017, ano em que foi distinguido com a sua segunda estrela Michelin, que mantém até à data. No ano passado, o restaurante foi um dos três em Portugal distinguido com uma estrela Verde (trevo), que premeia a sustentabilidade na gastronomia.