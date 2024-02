Rui Rocha participa esta terça-feira em várias acções de campanha na Madeira

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, estará amanhã, 20 de Fevereiro, na Madeira para participar em várias acções de campanha no âmbito das eleições legislativas do próximo dia 10 de Março. O líder dos liberais estará acompanhado pelo cabeça de lista do partido pela Madeira, Gonçalo Maia Camelo, e por outros membros da lista e do núcleo territorial.

Da parte da manhã, às 10h00, Rui Rocha visita a Dilectus Madeira, Residência Assistida no Funchal, seguindo-se uma arruada no Mercado dos Lavradores, às 11h30. O presidente da IL tem ainda agendado um almoço, às 13h00, com membros e simpatizantes do partido, no Café Restaurante Apolo, e na parte da tarde visitará, às 15h00, a CELFF Escola de línguas no Funchal.

No final da tarde, às 18h00, Rui Rocha tem um encontro com jovens e simpatizantes do partido no Café Teatro para uma conversa sobre as principais propostas do programa eleitoral da Iniciativa Liberal. O documento apresenta três grandes prioridades: a redução da carga fiscal, o aprofundamento da autonomia e a criação de novas oportunidades, em especial para os jovens, e anuncia medidas concretas com as quais visa defender os interesses dos madeirenses na Assembleia da República e colocar a Região Autónoma a crescer.

Eis o programa

10h00– Visita Dilectus Madeira

11h30– Arruada Mercado dos Lavradores

13h00- Almoço Café Restaurante Apolo

15h00– Visita ao CELFF- Escola de línguas no Funchal

18h00- Encontro com Membros e Simpatizantes no Café do Teatro