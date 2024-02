O executivo municipal da Ribeira Brava, liderado por Ricardo Nascimento, deu hoje parecer positivo à construção de açudes na Ribeira da Rocha, freguesia da Serra de Água, refere nota enviada à imprensa.

Trata-se de um investimento da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas que pretende evitar e mitigar situações semelhantes ao temporal de 20 de fevereiro de 2010 que fustigou esta localidade e afetou a bacia hidráulica do concelho da Ribeira Brava. O Governo Regional avança agora com a construção de açudes de betão no leito da ribeira para a retenção dos matérias sólidos, mitigando o risco de pessoas e bens em eventos de grande pluviosidade e consequentemente grandes caudais líquidos e sólidos.

“Com o problema das alterações climáticas que é já uma realidade atual, e atendendo aos riscos que isto acarreta, nomeadamente, períodos de chuva intensa, sabemos a importância desta intervenção para uma localidade como a Serra de Água que já ‘sentiu na pele’ os efeitos de uma grande tempestade”, destacou o autarca Ricardo Nascimento, mostrando-se satisfeito com esta intervenção que vem reforçar a segurança na localidade e evitar um cenário idêntico ao que aconteceu em 2010.

“Embora o parecer seja não vinculativo, o executivo deu luz verde ao Projeto Construção de Açudes na Ribeira da Rocha, Serra de Água, por parte da Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas, e congratula o Governo Regional que apesar de estar em gestão, continua a trabalhar em prol da segurança da nossa população”, adianta o comunicado.