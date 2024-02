Zelensky diz que apenas recebeu 30 por cento dos projécteis da UE

A Ucrânia recebeu apenas 30 por cento dos milhões de projéteis de artilharia prometidos pela União Europeia (UE) no ano passado, lamentou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Do milhão de bombas que a União Europeia nos prometeu, não foram 50 por cento, mas infelizmente 30 por cento que foram entregues", disse o líder ucraniano durante uma conferência de imprensa em Kiev, ao lado do primeiro-ministro búlgaro, Nikolai Denkov.

A UE comprometeu-se no ano passado a enviar à Ucrânia um milhão de projéteis de artilharia -- para ajudar no esforço de guerra contra a invasão russa - antes do final de março de 2024, antes de admitir que não conseguiria atingir este objetivo.

No final de janeiro, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, declarou que cerca de 52% dos projéteis prometidos seriam entregues até março, prometendo que os aliados europeus seriam capazes de fornecer a Kiev 1,15 milhões de projéteis antes do final de 2024.

As autoridades ucranianas lamentaram nos últimos dias os atrasos nas entregas de ajuda militar ocidental, o que forçou o Exército de Kiev a retirar-se da cidade de Avdiivka (leste), após quatro meses de combates.

Hoje, Kiev também anunciou que abandonou uma pequena aldeia perto de Avdiivka, face à pressão incessante da Rússia.

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, também declarou no domingo que metade das armas ocidentais prometidas a Kiev foram entregues com atraso.

"Atualmente, compromisso não é sinónimo de entrega, já que 50 por cento compromissos não são cumpridos dentro do prazo", denunciou o ministro.

Na passada semana, Zelensky estimou que os atrasos nas entregas de armas contribuíram para o fracasso da grande contraofensiva de Kiev, no verão de 2023.