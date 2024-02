Martim Meneses representa Portugal no Troféu Academia de Karting CIK-FIA

O piloto madeirense Martim Meneses vai representar Portugal no Troféu Academia de Karting CIK-FIA que reúne os melhores pilotos de todo o mundo com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos.

A escolha de Martim Meneses foi efectuada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), num processo selectivo que tem por base a análise do currículo desportivo dos candidatos. Ora, o piloto madeirense, de 13 anos, é detentor de um impressionante palmarés no karting: tetracampeão nacional, uma vitória na Taça de Portugal e um vasto leque de vitórias em tantas outras competições nacionais e regionais.

"Já o referi por diversas vezes que o Martim é piloto de referência no karting actualmente e temos estado de olho nos seus resultados nos últimos anos. Acreditamos que disputar a Academia CIK-FIA será uma mais-valia para a sua evolução enquanto piloto num ambiente mais competitivo, com grelhas muito vastas e com os melhores do mundo em pista. Esperamos que o Martim consiga alcançar os seus objectivos e que leve o nome de Portugal e do karting português o melhor que puder", referiu a este propósito o presidente da FPAK, Ni Amorim.

A Academia CIK-FIA será composta por três jornadas na Europa e marcará a internacionalização da carreira do jovem piloto madeirense que em simultâneo procurará conquistar outros títulos nacionais.

O Troféu Academia CIK-FIA começa de 25 a 28 de Abril em Val D’Argenton (França), prosseguindo de 20 a 23 Junho, no Slovak Karting Center, na Eslováquia e encerrando em Asum Ring, na Suécia, de 1 a 4 de Agosto.