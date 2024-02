Martim Andrade vai representar a Madeira na competição nacional do jogo Nex

O aluno Martim Andrade, estudante da Escola Secundária de Francisco Franco, vai representar a Região na competição nacional do jogo Nex. A competição realiza-se em Aveiro, no dia 14 de Março.

O estudante do 11.º ano apurou-se para tal ao conquistar o primeiro lugar na 8.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que decorreu no Pavilhão Desportivo do Porto da Cruz.

De acordo com nota da escola, além deste aluno, no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, destacaram-se ainda Alexis Abreu, no Jogo do Produto, e António Figueira, no Jogo do Atari go, também eles alunos de Engenharias da Secundária de Francisco Franco.

Ana Lina Marques e Carlos Malho, docentes de Matemática, supervisionaram didática e pedagogicamente a participação dos alunos ‘da Francisco Franco’ no Campeonato Regional de Jogos Matemáticos.