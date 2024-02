Bernardo Teixeira e Rosa Martins vencem no Duatlo de Machico

A segunda etapa do Campeonato Regional de Duatlo 2024 realizou-se no passado sábado, em Machico, com Bernardo Teixeira e Rosa Martins a ocuparem os lugares cimeiros dos respectivos pódios. Vários triatletas regionais estiveram empenhados na luta por um lugar no pódio e para pontuar para o Campeonato Regional da Época de 2024.

Na distância Sprint, e a pontuar para o Campeoanto Individual de Duatlo 2024, venceram a prova os triatletas Bernardo Teixeira (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Rosa Martins (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). No segundo lugar ficaram Francisco Luís (CNF) e Margarida Góis (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira), já a completar o pódio, tivemos Ricardo Rosa (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Isabel Silva (AD Galomar).

Por clubes, femininos venceram as triatletas do GD Corticeiras e nos masculinos, os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

A participar na distância Super-Sprint, tivemos os Paratriatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Rodolfo Alves, na categoria PTVI e José Mendonça, na categoria PTS3.

Já nas distâncias jovens, nos Juvenis, Guilherme Nunes, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Leonor Pereira, do Clube Desportivo Escola Santana, venceram no escalão, seguindo-se de Matias Olival, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e Alícia Freitas, do Clube Desportivo Escola Santana. A completar o pódio tivemos Nayan Duarte, da AD Galomar e Maria Luís, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Em Iniciados, o primeiro lugar do pódio foi ocupado por dois triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Guilherme Pita e Bruna Alves. No segundo lugar, Martim Andrade (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Laura Gomes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). Já no terceiro lugar, Mateus Marques (Clube Desportivo Escola Santana) e Luana Nunes (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor).

Seguindo as provas deste evento, tivemos em palco os triatletas do escalão de Infantis, sendo que André Mendes (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) e Mafalda Drumond (Ginásio Clube Porto Santo) venceram no seu escalão. Em segundo lugar, tivemos os triatletas João Pereira (Clube Desportivo Escola Santana) e Inês Domingos (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor). Para terminar este pódio dos Infantis, subiram os triatletas André Nóbrega (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Margarida Carvalho (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira).

A terminar este evento, foi a vez dos triatletas Benjamins brilharem no palco de Machico, com os vencedores do escalão do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Martim Neves e Ema Aguiar. Em segundo lugar ficaram Paulo Vieira e Inês Martins, também do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, já o terceiro lugar foi ocupado por dois triatletas do GD Corticeiras, Manuel Fernandes e Carlota Coelho.