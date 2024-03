Pelo menos três feridos em ataque a tiro na Cisjordânia

Pelo menos três pessoas ficaram feridas hoje em Jericó, na Cisjordânia ocupada, depois de um homem ter disparado contra vários veículos, incluindo um autocarro escolar, segundo as autoridades israelitas.

"Um terrorista disparou contra vários veículos perto da cidade de Al-Auja", a cerca de 10 quilómetros ao norte da cidade palestiniana de Jericó, informou o exército israelita num comunicado.

Um porta-voz militar de Israel disse ainda que dois autocarros e dois outros veículos foram os alvos do ataque.

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido no ataque, e os outros dois, um homem de 21 anos e um rapaz de 13, sofreram ferimentos ligeiros, disseram os serviços de emergência israelitas num comunicado.

Segundo a rádio pública israelita, o agressor, encapuzado e armado com uma arma automática, disparou pouco depois das 07:00, no horário local (05:00 em Lisboa), contra os veículos israelitas.

O exército israelita enviou reforços e bloqueou as estradas na região. As autoridades estão a procurar o agressor, especificou o comunicado de imprensa do exército, que não forneceu mais detalhes sobre a identidade dos feridos.

A violência intensificou-se na Cisjordânia - território palestiniano ocupado desde 1967 por Israel - desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestiniano em 07 de outubro no sul do território israelita.

De acordo com a Autoridade Palestiniana, mais de 440 palestinianos foram mortos na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza e outros milhares foram detidos.

Pelo menos 17 soldados ou civis israelitas foram mortos em ataques, segundo autoridades de Israel, desde o começo da guerra entre israelitas e o Hamas no enclave palestiniano.