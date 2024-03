6.ª edição do Encontro Sénior de Boccia contou com 30 equipas

O pavilhão de Machico recebeu na manhã desta quarta-feira a 6.ª edição do Encontro Sénior de Boccia, dinamizado pela Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena (ADRAP). A competição contou com 100 atletas distribuídos por 30 equipas, representativas de sete instituições do concelho de Machico.

Richard Abreu, presidente da colectividade, sublinhou que esta iniciativa surgiu em 2016 como forma da ADRAP dar resposta a "uma faixa etária mais idosa que muitas vezes é esquecida por todos nós. Na altura, o Boccia, pela sua fácil aprendizagem e por poder ser praticado por toda a gente, independentemente das limitações físicas e/ou intelectuais pareceu-nos o veículo ideal para chegar a esta população. Mais do que os resultados, o objectivo da actividade passa por proporcionar aos idosos das cinco freguesias do concelho de Machico um momento de convívio, socialização e inclusão através do desporto, contribuindo desta forma para quebrar as rotinas e o isolamento muito comuns nestas idades", explica nota enviada pela ADRAP.





Este ano o pódio foi conquistado por equipas do Centro de Dia do Caniçal com as equipas das 'Castanhetas', 'Gaiados' e 'Lapas' a ficarem no primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. O prémio para a equipa mais experiente foi para os 'Atrevidos do Centro Dia de Água de Pena', cuja soma da idade dos 3 elementos perfez 274 anos.

Na inciativa participaram sete instituições de Machico: Centro de Dia de Água de Pena, Universidade Sénior de Machico, Centro Dia do Caniçal, Lar do Porto da Cruz, Santa Casa Misericórdia de Machico, Centro Social e a paroquial das Preces e Lar Nossa Senhora do Bom Caminho.