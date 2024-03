Inteligência Artificial na estatística da Madeira

A inteligência artificial está a ganhar terreno no mundo inteiro das mais variadas formas. Na Madeira não é diferente. O Executivo madeirense tem recorrido às novas tecnologias como um aliado na resposta às necessidades da população.

Como forma a atender às dúvidas sobre as estatísticas do sector do Turismo, a Secretaria Regional das Finanças, através da Direcção Regional de Informática, apostou no desenvolvimento de um chatbot para o Portal de Estatísticas Oficiais do Governo Regional da Madeira.

Nesta rubrica Explicador fique a saber o que é um chatbot e qual é a sua finalidade.

Trata-se de um investimento público de 19.800 euros (+IVA) para um projecto adjudicado por ajuste directo à empresa lisboeta DareData, Lda tendo em conta a "ausência de recursos próprios" do Governo Regional.



Durante 365 dias, a tecnológica deverá criar e desenvolver um chatbot para o portal da Direcção Regional de Estatística da Madeira, - estatistica.madeira.gov.pt -, capaz de responder a questões relacionadas com informações gerais sobre a DREM e com os dados estatísticos do sector do Turismo, nomeadamente sobre os períodos homólogos; valores e tendências de séries temporais; valores relativos comparando varáveis temporais; informação geral de publicações, notícias, 'em foco', 'quadros' e 'séries', em diversos formatos (html, pdf e xls).

Afinal, o que é um chatbot?

Um chatbot é uma ferramenta digital criada para simular conversas humanas através de mensagens. Ao interagir com o programa, o utilizador verá as suas respostas respondidas automaticamente dentro do que foi a programação do 'robô' de software.

Os chatbots são programados com base em inteligência artificial para compreender perguntas, para fornecer respostas e, nalguns casos, para executar tarefas específicas. A ferramenta é muitas vezes utilizada para atendimento e suporte ao cliente, para esclarecimento de dúvidas e fornecimento de informações.