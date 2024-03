Ataque russo em Kiev provoca pelo menos 10 feridos

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e um edifício não residencial foi danificado num novo ataque russo com dois mísseis contra Kiev, afirmou hoje o presidente da câmara, Vitali Klitchko.

"Já há 10 feridos no distrito de Pechersk da capital. Dois deles foram hospitalizados", embora uma jovem de 16 anos já tenha tido alta, segundo o autarca, que explicou que como resultado do ataque russo "não houve impacto em edifícios residenciais de vários pisos".

Contudo, os socorristas estão a retirar escombros de uma instituição educativa estatal de três pisos, que ficou danificada, e foram partidas as janelas de edifícios residenciais adjacentes.

O chefe da Administração Militar de Kiev, Serguei Popko, salientou que além do edifício não residencial danificado no distrito de Pechersk, fragmentos de mísseis causaram danos num edifício de vários pisos no distrito de Solomiansk e, no bairro de Dniprovsk, também caíram peças de foguetes.

No distrito de Darnitski, foi afetado um estabelecimento não residencial.

A Força Aérea da Ucrânia explicou que a Rússia atacou a capital com dois mísseis balísticos a partir da península ocupada da Crimeia e que os dois foram destruídos.

Em resposta a mais este ataque, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistiu que não se cansará de repetir que "a Ucrânia precisa de mais defesas aéreas".