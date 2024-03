Cerca de 1.050 idosos beneficiados pelo '+Visão Seniores' em 2023

Foram cerca de 1.050 idosos que beneficiariam do programa '+Visão Seniores', em 2023, na Região Autónoma da Madeira.

Implementado em Outubro de 2019 pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, este programa registou um aumento do número de beneficiários de 42% face ao ano anterior.

O Programa '+Visão Seniores' tem como objectivo reforçar o apoio e o compromisso do Governo com a população da Madeira e do Porto Santo, numa faixa etária acima dos 65 anos. O crescimento do número de beneficiários verificado no ano transacto reflecte a aposta assertiva do executivo madeirense em alargar as condições do programa, alteração que foi realizada no último quadrimestre de 2022, a um maior número de beneficiários, através da inclusão dos pensionistas que auferem pensão inferior a 1,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais – IAS e também dos beneficiários dos subsistemas ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR e SAD-ADM Bruno Freitas, presidente do IASaúde

O '+Visão Seniores' permite a comparticipação imediata, no valor de 150 euros, na aquisição de óculos graduados (lentes e/ou aros) a pensionistas com idade igual ou superior a 65 anos, que aufiram pensão inferior ao equivalente a 1,5 vezes o Indexante dos Apoios Sociais - IAS, actualmente fixado nos 763,89€.

Em termos globais, entre Outubro de 2019 e 2023, esta medida já beneficiou mais de 2.800 residentes.

Actualmente, o programa conta com 12 ópticas aderentes, totalizando 28 lojas distribuídas por vários concelhos da Região. A lista pode ser consultada no site institucional do IASAÚDE: www.iasaude.pt.