Ronaldo volta a jogo mas fica em branco na vitória do Al Nassr

O Al Nassr ganhou hoje fora ao Al Khaleej (1-0) na 29.ª jornada da Liga saudita de futebol, com a formação treinada por Luís Castro a levar a melhor sobre o emblema orientado por Pedro Emanuel.

O único golo do encontro foi apontado pelo defesa espanhol Aymeric Laporte, aos 68 minutos, garantindo os três pontos para a equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio, ambos titulares, tal como Ivo Rodrigues e Pedro Rebocho, do lado dos anfitriões, que também contaram com o contributo de Fábio Martins a partir dos 65 minutos.

Com o triunfo, o Al Nassr soma agora 71 pontos e está no segundo posto do campeonato, com menos nove do que o líder Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, que tem menos um jogo disputado e está a duas vitórias do título de campeão.

Por seu turno, o Al Khaleej, que já não vence há três partidas, segue em 11.º com 35 pontos.