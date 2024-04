Candidato do Chega-Madeira concorre em 6.º na lista às Europeias

O candidato do Chega-Madeira às eleições europeias, Américo Dias, irá ocupar a sexta posição da lista nacional do partido. De acordo com nota do partido esta noite de sábado, "o advogado é, assim, o candidato que esta melhor posicionado entre todos aqueles que foram indicados pelos partidos da Madeira, ficando à frente de Sérgio Gonçalves (que vai em oitavo lugar na lista do PS) e de Rubina Leal (que vai em nono lugar na lista do PSD)", lembram.

Assim, "a posição de Américo Dias na lista do Chega foi confirmada durante a tarde pelas estruturas nacionais, que anuíram à sugestão que lhes tinha sido avançada por Miguel Castro, líder regional do Chega, numa reunião realizada à margem do conselho nacional, que teve lugar a semana passada, em Faro", explicam.

De acordo com o presidente do Chega-Madeira, "a posição digna que o Chega atribuiu ao candidato indicado pela Madeira confirma o enorme respeito e consideração que o partido tem pela Autonomia e pelo trabalho que temos vindo a realizar na Madeira. É uma grande prova de confiança no percurso percorrido e no muito que queremos fazer", reage.

Para Miguel Castro é de realçar o "facto do candidato do Chega-Madeira ser o mais bem colocado entre todos os candidatos que foram indicados pelos partidos regionais", reforçando que "depois de conquistarmos um grupo parlamentar na Assembleia Regional e elegermos um deputado para a Nação, temos a possibilidade de eleger um eurodeputado. Se acontecer, e dadas as últimas sondagens, o único partido regional com um representante em Bruxelas será o Chega. É uma prova de que o futuro de Portugal e da Madeira passa pelo Chega e não pelos partidos do sistema, que não têm resposta para o cidadão comum”, acredita.