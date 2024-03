DGS alerta população para massa de ar com poeiras vindas do norte de África

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou hoje a população para se prevenir contra uma situação de fraca qualidade do ar na sexta-feira e sábado devido a uma massa proveniente do norte de África com poeiras em suspensão.

Numa nota divulgada ao final da tarde, a DGS explica que uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental durante os dias 22 e 23 de março.

Devido a esta ocorrência, a DGS prevê "a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afetando, nomeadamente, as regiões do Alentejo e Algarve e o interior da região centro.

"Este poluente (partículas inaláveis -- PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações", adverte a DGS.

Assim, a DGS recomenda à população para não fazer esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os grupos de cidadãos mais vulneráveis, como crianças, idosos ou pessoas com problemas respiratórios crónicos e foro vascular, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, "devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e em caso de agravamento de sintomas ligar para a linha Saúde 24 (808242424).

Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode ser consultada a página da internet da Agência Portuguesa do Ambiente ou a App QualAr.