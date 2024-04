O Visconde da Ribeira Brava que inspirou o novo documentário

A Câmara Municipal da Ribeira Brava, em parceria com o município da Vidigueira, apresentou, hoje, um novo projecto cultural, um documentário que retrata uma das figuras maiores, senão mesmo a maior de todas, do panorama político e social de ambos os concelhos: Francisco Correia de Herédia, mais conhecido pelo Visconde da Ribeira Brava.

Esta iniciativa contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Madeira Film Commission, um documentário produzido pela Episódio Proeza Filmes. Conta com a realização de José Abrantes e direcção de fotografia de João Santos.

O teaser do documentário ganhou há poucos dias um premio no World Media Festival em Hamburgo, em duas categorias Tourism & travel Media Awards e Television & Corporate Media Awards

Quanto ao Visconde, exerceu os cargos de governador civil dos distritos de Beja, Lisboa e Bragança; foi deputado da Nação durante e após a monarquia e presidente da Câmara Municipal de Vidigueira entre 1890 a 1892 e 1899 e 1900.

Natural da Ribeira Brava, casou com D. Joana Gil de Borja de Meneses e Macedo, ficando ligado à Vidigueira. Teve ligação no episódio do Regicídio e, mais tarde, no golpe revolucionário de 12 de Outubro de 1918, sendo assassinado 4 dias depois durante a “leva da morte”.

Enquanto presidente da Vidigueira, conseguiu diversos feitos. O progresso económico da região, através do melhoramento da rede viária e abastecimento de água.

Na Madeira teve também um papel importante na vida social e económica dos madeirenses. Impulsionador do porto do Funchal, o caminho de ferro no Monte, a melhoria da rede viária, potenciou a diversificação do trabalho agrícola, tornando a ilha mais autónoma e atraindo investimento estrangeiro, o desenvolvimento das levadas para fins turísticos, empenhou-se na construção de escolas.

E é graças à sua influência política que a 6 de Maio de 1914, que a Ribeira Brava é elevada a Concelho.