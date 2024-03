Golos de Bruno Xadas e Euller Silva valem prémios

Bruno Xadas, jogador do Marítimo, recebeu o prémio de Golo do Mês da Liga Portugal SABSEG, referente a Janeiro de 2024. O mesmo aconteceu com Euller Silva, mas relativamente ao mês de Fevereiro.

O potente remate, que abriu o marcador no dérbi madeirense diante do Nacional, num duelo que o Marítimo venceu por 3-1, valeu o prémio a Xadas.

“O lance foi muito instintivo. A bola caiu-me nos pés, tive um bom primeiro toque e depois só vi a baliza”, afirmou o jogador verde-rubro. “É muito gratificante. Quero agradecer aos meus colegas, é um prémio muito bonito”, referiu Xadas à Liga Portugal

Já Euller Silva 'ofereceu' aos maritimistas com um canto direto, um golo de belo efeito, num pontapé que só terminou dentro das redes do Paços de Ferreira. O Marítimo venceu por 2-1.

“Estou muito feliz com o prémio, quero agradecer a Deus, aos colegas, treinadores e família que sempre me apoiou em todos os momentos”, disse Euller Silva à Liga Portugal.