Pontapé de canto directo de Euller Silva contra o Paços de Ferreira eleito do golo do mês de Fevereiro na II Liga

O golo de Euller Silva, marcado ao Paços de Ferreira na jornada 21, foi eleito o melhor golo do mês de Fevereiro de 2024 da Liga 2 Sabseg. Este golo, na vitória verde-rubra por 2-1, aconteceu ao minuto sete na execução de um pontapé de canto do ataque maritimista. Com um remate em arco, o extremo verde-rubro colocou a bola por cima de Marafona, introduzindo-a directamente na baliza pacense.

O golo de Euller bateu a concorrência do seu colega de equipa Lucas Silva (jogo frente ao Benfica B da 20ª jornada), de João Silva (FC Penafiel), Pedro Santos (do Benfica B, também no jogo contra o Marítimo), Nené (AVS SAD) e Schurrle (UD Oliveirense).

Refira-se que esta é a quarta vez que o Marítimo tem um seu jogador como autor do golo do mês na Liga Sabseg, depois de Lucas Silva (meses de Outubro/Novembro), Platiny (Dezembro) e Bruno Xadas (Janeiro)