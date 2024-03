Previsões meteorológicas adiam para o próximo ano a corrida 'Neon Color Run' na Ribeira Brava

O executivo da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, em nota enviada à comunicação social, refere que em consonância com a Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a PSP da Ribeira Brava, devido às previsões meteorológicas para a noite de hoje e decidiu adiar a corrida Acin Louroscar Neon Color Run para o próximo ano.

"Todos os participantes inscritos mantêm-se válidos, devendo preservar o seu kit e inscrição até essa data. Caso ainda não tenha levantado o seu kit na Junta de Freguesia da Ribeira Brava, poderá fazê-lo até à próxima quarta-feira. Como podem compreender, a organização teria todo o gosto em manter todos os eventos, mas a meteorologia é incontrolável e será melhor prevenir que remediar", refere a nota.

"O Serviço Regional da Proteção Civil emitiu um aviso amarelo e, caso fosse necessário accionar o seguro, já nem seria possível. Lamentamos todo o transtorno que esta situação possa causar, mas contamos com a vossa compreensão. No entanto, as atuações no palco irão manter-se e esperamos por si para os concertos Sandra&Ricardo, Rosinha e DJ Flávio Mendes, com início às 18h. Obrigada a todos", conclui.