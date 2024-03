514 correram no trail escolar da Ribeira Brava

514 participantes encheram hoje a vila da Ribeira Brava em mais uma prova do Trail Escolar, organizado pela Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. O evento que conta já com sete edições, voltou a captar a atenção de alunos, professores e funcionários de várias escolas da Região naquele que é considerado o maior trail escolar da Madeira.

Catarina Matos, da EB do Caniço, e Francisco Teles, da EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, venceram a prova de 3 km. Margarida Sousa, da Escola Padre Manuel Álvares, e Afonso Nóbrega, do IPTL, foram os vencedores da geral da prova de 6 km.

Lídia Carvalho, da organização, destacou o número de participantes oriundos de 18 escolas da Região. "Conseguimos subir mais um bocadinho a fasquia, estamos com 18 escolas participantes e com um grupo de pessoas com deficiência – CACI de Santa Cruz que se dividiram em duas provas, de 3 e 6 km", referiu, dando nota positiva a todo o evento.

A professora de educação física considera que o projeto tem margem para crescer. "Trabalhamos sempre para aumentar os números de participantes, mantendo a qualidade. É destinado a alunos, apesar de também estar aberto a professores e funcionários como incentivo à prática de actividade física".

A ideia passa por manter o trail na Ribeira Brava, variando os percursos nas quatro freguesias para dar a conhecer as veredas e as levadas no concelho.

Lídia Carvalho destaca os benefícios do trail em várias áreas, não só a nível físico, mas também em termos psicológicos, de bem-estar, auto-confiança e auto-estima, sendo uma forma de "desviar os alunos de caminhos menos bons e incutir bons hábitos".

Agradeceu o apoio da escola e da Câmara da Ribeira Brava que muito contribui para o sucesso desta prova tendo lançado um desafio aos restantes municípios. "Se calhar, havendo um apoio idêntico noutros concelhos, seria possível realizar provas do mesmo género e quem sabe até fazer um campeonato escolar de trail ou inserir a modalidade no desporto escolar".

O projecto é para continuar e Ricardo Nascimento já garantiu o apoio da autarquia. O presidente da Câmara considera o evento uma "mais-valia para a Ribeira Brava", na medida em que "permite divulgarmos o que temos de melhor no nosso concelho". Além disso, investir no desporto é "investir nos mais novos, é ter os nossos jovens a conhecer a sua terra e proporcionar a mesma coisa aos jovens de outros concelhos".

Nascimento destacou o trabalho da escola Padre Manuel Álvares em mais uma edição do Trail Escolar da Ribeira Brava e agradeceu aos participantes que aceitaram este desafio, deixando uma palavra de apreço aos municípios de Santana, Ponta do Sol, Calheta e São Vicente pela colaboração no transporte dos seus alunos.