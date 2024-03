Ribeira Brava disponibiliza 262 mil euros para associações e IPSS's

O município da Ribeira Brava vai canalizar 189 mil euros para 12 associações de cariz cultural e desportiva do concelho e 73.500 euros a três IPSS’s que operam no município a ajudar os mais necessitados, totalizando uma verba superior a 262 mil euros ao associativismo que será distribuído de acordo com o regulamento em vigor.

A medida aprovada esta sexta-feira, por unanimidade, na reunião de Câmara, tem por objectivo valorizar todo o trabalho que as entidades prestam aos ribeira-bravenses e ajudar a manter o associativismo.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, afirma não ter dúvidas que as associações têm um "papel importante na dinamização cultural e desportiva dos ribeira-bravenses, onde se inclui o trabalho das Casas do Povo, das associações e dos clubes culturais e desportivos", lê-se em nota enviada pela Câmara. “O valor não é muito, mas ajuda a manter todo este associativismo e valorizar as ações em prol do bem-estar das pessoas”, disse o autarca.

O trabalho destas associações acaba por complementar a ação da autarquia. “Temos noção de que estas entidades, à semelhança das Juntas de Freguesia, têm uma maior proximidade com a população e prestam ajuda de forma mais localizada, pelo que acaba por ser um complemento importante ao que é feito pela Câmara”, destacou Ricardo Nascimento que parabeniza o trabalho desenvolvido na mesma linha de acção do Município.

Nascimento salienta que a oferta diversificada ao dispor da população se deve ao contributo das associações e instituições presentes no concelho, pelo que este apoio é, não só merecido, como impulsionador de mais qualidade de vida através de um município ativo que se preocupa com a oferta cultural, social e desportiva para a sua população.

Associações:

ADNM – Associação Diáspora no Mundo – 2.051,22€

Associação Cultural e Desportiva de São João – 32.349,84€

Associação Desportiva da Serra de Água – 6.678,53€

Associação Desportiva de Campanário – 35.020,24€

Banda Municipal da Ribeira Brava – 13.778,73€

Casa do Povo de Campanário – 16.144,06€

Casa do Povo da Ribeira Brava – 14.409,47€

Casa do Povo da Serra de Água – 12.696,16€

Casa do Povo da Tabua – 7.442,60€

Clube Desportivo da Ribeira Brava – 42.448,15€

Clube Judo Brava – 5.806,22€

Somos Lugar da Serra – 174,78€

IPSS's:

Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava – 31.135,12 €

Centro Social e Paroquial de São Bento – 28.043,42 €

Centro Social Paroquial Santíssima Trindade – 14.321,46 €