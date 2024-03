Rui Paulo Sousa lamenta que PSD não tenha contactado Chega e apela ao voto na sua candidatura

O deputado do Chega Rui Paulo Sousa lamentou hoje que o PSD não tenha contactado o partido sobre os lugares da Mesa da Assembleia da República e apelou ao voto na sua candidatura para presidente do parlamento.

"Não houve nunca nenhum contacto da parte do PSD. Houve uma tentativa da parte do Chega de chegar a esse diálogo, não houve qualquer resposta do PSD. Aliás, a resposta que o PSD deu foi hoje ter uma reunião com o PS. Acho que está bem clara qual foi a resposta do PSD ao nosso repto para chegar a um acordo", criticou Rui Paulo Sousa, em declarações aos jornalistas no parlamento.

O dirigente do Chega considerou que os sociais-democratas "preferiram juntar-se ao PS para tentar chegar a um acordo" para a presidência da Assembleia da República, considerando que os dois maiores partidos do parlamento "são duas faces da mesma moeda".

Rui Paulo Sousa apelou ainda aos deputados para que votem no seu nome para presidir ao parlamento, como forma de "resolver o impasse", lembrando que "a votação é secreta".

"Os deputados, apesar das indicações, podem votar em quem quiserem e, portanto, deixo o repto para votarem no meu nome e resolverem este impasse", disse.

O prazo para entrega das candidaturas para presidente da Assembleia da República foi novamente prolongado, desta vez até às 14:00, a pedido do PS, a que o PSD se associou, arrancando o plenário uma hora depois.

A eleição do presidente da Assembleia da República tem de ser realizada na primeira reunião plenária da legislatura por maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções (116).