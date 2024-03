17 escolas criam 185 ilustrações para ‘A tua vez’

‘A tua vez’, o suplemento das escolas de 3.º ciclo da Região, da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia e que é publicado no DIÁRIO, chega amanhã às bancas.

Uma proposta de valor focada no tema ‘A minha vez pelo Ambiente’ que implicou trabalho prévio, já que foi feito um concurso destinado a escolher as quatro capas do projecto.

17 escolas responderam ao desafio de criar uma ilustração, alusiva à mensagem ‘Salva o Planeta que te salva’, participação que rendeu 185 desenhos. Eis todos os contributos:

Saíram vencedoras a EBS/PE/C do Porto Moniz com ilustração que será a capa de Março, a EBS/PE da Calheta que terá a capa de Abril, a EBS da Ponta do Sol que terá a capa de Maio e EB/PE de Santo António e Curral das Freiras que é responsável pela capa de Junho.

As quatro propostas vencedoras recebem 40 euros descontáveis nas lojas do Centro Comercial Plaza Madeira aderentes à acção. Foram ainda atribuídas sete menções honrosas que receberão 30 euro descontáveis nas lojas do Centro Comercial Plaza Madeira aderentes à acção.

A WTF, também parceira deste projecto, escolheu, entre as quatro capas vencedoras, aquela que considerou mais criativa. Uma distinção que consagra a EBS/PE/C do Porto Moniz que assim ganha um iPhone 13.