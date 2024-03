Madeira 'às escuras' assinala Hora do Planeta

Assinala-se, este sábado, na Madeira e um pouco por todo o Mundo, a Hora do Planeta, campanha ambiental promovida pela organização internacional World Wide Fund for Nature (WWF) que desafia tudo e todos a desligar o interruptor, por 60 minutos, entre as 20h30 e as 21h30.

No Funchal, as luzes apagam-se nas fachadas principais e no interior do edifício dos Paços do Concelho, no Museu A Cidade do Açúcar, Museu Henrique e Francisco Franco e Museu de História Natural, bem como no Teatro Municipal Baltazar Dias e edifício dos Viveiros.

Município apaga as luzes em sete edifícios.

Já Câmara de Lobos junta-se a este movimento planetário ao desligar as luzes da baixa da cidade e do centro da freguesia do Curral das Freiras. E para envolver a comunidade, a autarquia lança um desafio aos munícipes para que se juntem a esta iniciativa desligando as luzes em suas casas durante o mesmo período.

Em Santa Cruz haverá o habitual apagão e a tradicional corrida pelo passeio marítimo do concelho, enquanto na Calheta haverá caminhada enquanto a iluminação pública da vila estará desligada provisoriamente.

À semelhança de anos anteriores, também o edifício da Assembleia Legislativa da Madeira vai ficar às escuras em nome da sustentabilidade. Desde 2011 que a casa da democracia da Região adere a este movimento e o presidente do parlamento convida os madeirenses e porto-santenses a dedicarem 60 minutos ao planeta.

Desliga-te e dedica uma hora para ao planeta. No dia 23 de Março, dedica 60 minutos a fazer algo positivo pelo nosso planeta. É assim tão simples. World Wide Fund for Nature

Outros eventos

9h00 às 15h00 - Torneio Internacional Marítimo Centenário no Complexo Desportivo do Marítimo e Campo da Imaculada Conceição;

9h30 às 11h30 - Café Memória com o tema 'Policiamento de Proximidade' no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);

10h30 às 11h30 - Oficina 'Os frutos do nosso Jardim' no Museu Etnográfico da Madeira (Ribeira Brava);

10h30 às 12h00 - Ateliê 'Vivências da Páscoa' no Museu Quinta das Cruzes;

11h00 às 14h00 - Inauguração da exposição colectiva intitulada 'Árvores' no Armazém do Mercado;

15h00 - AD Galomar - Esgueira (Liga de basquetebol masculino) no Pavilhão do Caniço;

15h00 - Recital de encerramento do programa Erasmus+ no Salão Nobre do Conservatório;

16h00 - Lançamento do livro 'Lobinho' de Lisandra Pontes Basílio Tavares nos Engenhos do Norte (Porto da Cruz);

17h30 - Comédia 'TRÍVIA - Rumores e (des)Amores de uma commedia dell'arte' do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha no anfiteatro da Igreja da Camacha;

18h00 - Último Concerto do XXXVII Festival de Música da Madeira no Centro de Congressos;

18h00 - Marítimo - Benfica (Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino) no Pavilhão do Funchal;

18h00 às 21h30 - 7.ª Conferência Inovação e Futuro com os oradores Fred Canto e Castro e Sofia Castro Fernandes no Savoy Palace;

19h00 - Coro de Câmara da Madeira (CCM) volta a apresentar o espectáculo pascoal 'Via Crucis' na Igreja paroquial do Caniço;

19h30 - Cinema ao Ar Livre Silencioso no Rooftop do Pestana CR7;

21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira na Assembleia Legislativa da Madeira;

22h30 - Dia da Freguesia da Ribeira Brava (562.º Aniversário);

O que já aconteceu a 23 de Março, Dia Mundial da Meteorologia?

1853 - O Governo português impõe o Fomento Florestal, com a distribuição gratuita de sementes.

1890 - António José de Almeida, estudante universitário, futuro Presidente da República, publica o artigo "Bragança, o último" contra a monarquia, sendo decretada a sua prisão.

1919 - Benito Mussolini funda, em Milão, o Movimento Fascista Italiano de Combate, que dará lugar ao Partido Fascista, em novembro de 1921.

1933 - O Parlamento alemão, controlado pelo Partido Nacional-Socialista de Adolf Hitler, vota o estabelecimento da ditadura nazi, a extinção dos sindicatos e dos partidos políticos.

1935 - Morre, aos 62 anos, a escritora e jornalista portuguesa Ana de Castro Osório, autora de "As Mulheres Portuguesas", fundadora da Liga Republicana das Mulheres e do Grupo de Estudos Feministas.

1942 - II Guerra Mundial. Começa, nos Estados Unidos, o programa de colocação de imigrantes japoneses em campos de internamento.

1957 - A RTP põe em funcionamento os serviços permanentes dos Centros Emissores de Lisboa, em Monsanto, e da Lousã, no centro do país. No mesmo dia, advogados de Lisboa, Porto e Coimbra protestam publicamente contra a prática da tortura pela PIDE e pedem um inquérito à atuação desta polícia.

1961 - A Assembleia Geral da ONU põe à discussão a guerra em Angola. Portugal abandona a sessão.

1962 - Luto académico nas Universidades de Lisboa e Coimbra, que se prolongará até maio, em protesto pela proibição do Dia do Estudante. O Governo de Oliveira Salazar impede a visita de uma delegação das Nações Unidas aos territórios africanos sob administração portuguesa.

1966 - Primeiro encontro entre as Igrejas Anglicana e Católica, com a reunião do Papa Paulo VI e do arcebispo de Cantuária Arthur Ramsey.

1972 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos abandonam as negociações de Paris, acusando Hanói de "falta de seriedade" no esforço para a paz.

1987 - Portugal e China chegam a acordo sobre a transferência da soberania de Macau a 20 de dezembro de 1999, no fecho da quarta ronda de negociações.

1991 - Morre, em Londres, o banqueiro português Ricardo Espírito Santo.

1993 - Os representantes dos órgãos de comunicação social na Assembleia da República iniciam uma semana de boicote informativo às atividades do parlamento, em protesto pelas limitações impostas pela maioria PSD à circulação dos jornalistas.

1994 - Morre, aos 73 anos, a atriz italiana Giulietta Masina, viúva do realizador Federico Fellini (1920-1993), que a dirigira em "Ginger e Fred", "Julieta dos Espíritos" e "La Strada".

1996 - Primeiras eleições democráticas presidenciais em Taiwan.

1998 - O filme "Titanic", de James Cameron, conquista 11 Óscares da Academia de Hollywood.

2000 - Cimeira de Lisboa da União Europeia. São lançadas as bases da estratégia de desenvolvimento, dita Estratégia de Lisboa.

2001 - Morre, com 68 anos, o canadiano David Mac Taggart, fundador da organização internacional ecologista Greenpeace.

2002 - Três milhões de pessoas manifestam-se contra a política social de Sílvio Berlusconi, em Itália. É a maior manifestação na história do país.

2003 - O filme "O Pianista", de Roman Polansky, recebe o Óscar de Melhor Realização e o seu protagonista, Adrien Brody, o de Melhor Ator.

2004 - Mijailo Mijailovic, sueco de origem sérvia, é condenado a prisão perpétua pelo assassínio da ministra sueca dos Negócios Estrangeiros Anna Lindh, a 10 de setembro de 2003.

2005 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia encerram a Cimeira da Primavera, em Bruxelas, com a aprovação da revisão da Estratégia de Lisboa nas áreas económica, social e ambiental.

2006 - A PSP detém 29 pessoas e constitui outras 26 arguidas, no âmbito da maior apreensão de armas de sempre no país. Entre os suspeitos figuram vários agentes da polícia e civis que exerciam funções administrativas no licenciamento de armas na PSP.

2007 - Morre, aos 84 anos, Mao Anging, o único filho sobrevivente conhecido do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

2010 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, promulga a reforma do sistema de saúde norte-americano ('Obamacare'). A medida, considerada histórica, alarga a cobertura de assistência na doença a cerca de 32 milhões de pessoas que estavam excluídas.

2011 - O primeiro-ministro, José Sócrates, leva ao parlamento o PEC IV (um novo plano de austeridade). O PSD junta-se à restante oposição e chumba o plano. José Sócrates demite-se.

2012 - Morre, aos 80 anos, o humorista brasileiro Chico Anysio.

2013 - O Fonte Bastardo conquista a primeira Taça de Portugal de voleibol da sua história, ao derrotar o Vitória de Guimarães por 3-0 na final disputada no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.

2014 - Morre, aos 81 anos, Adolfo Suárez González, antigo presidente do Governo espanhol.

2015 - Morre, aos 84 anos, o madeirense Herberto Helder, reconhecido como um dos maiores poetas portugueses contemporâneos.

2017 - O Papa Francisco aprova o milagre que permite a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, dois dos "pastorinhos de Fátima".

2018 - A Assembleia da República aprova em votação final global a lei que vai regular a atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em viaturas ligeiras descaracterizadas.

2019 - Morre, aos 92 anos, Rafi Eitan, espião israelita que capturou o nazi Adolf Eichman, em 1960, em Buenos Aires.

2020 - Um grupo armado 'jihadista' ataca e ocupa um quartel das forças de defesa e segurança da vila de Mocímboa da Praia, no norte de Moçambique.

2022 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que prevê a criação de um apoio extraordinário para as famílias mais vulneráveis para responder aos efeitos do aumento do preço dos bens alimentares de primeira necessidade e dos combustíveis devido à guerra na Ucrânia.

2023 - Cristiano Ronaldo passa a liderar isolado a lista dos futebolistas mais internacionais de sempre, com 197 jogos, ao ser escolha inicial de Roberto Martínez no duelo de Portugal com o Liechtenstein, na caminhada rumo ao Euro2024.