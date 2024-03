Ana Sousa regozija-se com nova descida do desemprego na Madeira

No âmbito de nova descida do desemprego na Madeira, a secretária regional de Inclusão e Juventude, com a tutela do emprego, Ana Sousa, destaca a importância das políticas desenvolvidas pelo Governo Regional, por forma a incentivar o empreendedorismo, a criação de emprego próprio e a capacitação progressiva dos candidatos ao mercado de trabalho.

“Formar e capacitar as pessoas para melhor se ajustarem às necessidades do mercado laboral, incentivar a criação de empresas e acompanhá-las, de modo a garantir o seu sucesso, o nascimento de novos postos de trabalho e a criação de riqueza na economia regional tem sido uma prioridade para este Governo e, não temos dúvidas, com excelentes resultados”, afirma a governante.