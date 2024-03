Três encapuçados com máscaras da "Casa de Papel" assaltaram ourivesaria em Paço de Arcos

Três indivíduos encapuçados, com máscaras semelhantes às da série televisiva espanhola "A casa de papel", assaltaram hoje uma ourivesaria em Paço de Arcos (Oeiras), sem causar feridos, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

A fonte acrescentou ter recebido uma chamada telefónica, pelas 11:00, a informar de um assalto a uma ourivesaria situada na rua Costa Pinto, naquela vila do concelho de Oeiras.

Os três indivíduos faziam-se transportar numa viatura furtada e, além de terem levado artigos em ouro, causaram danos materiais.

O incidente foi reportado à Polícia Judiciária.

Em Famões, no concelho de Odivelas, um indivíduo "roubou, com recurso a coação", um segurança de uma carrinha de transporte de valores que tentava repor dinheiro no Multibanco num supermercado da vila.