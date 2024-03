Um 2.º prémio do Euromilhões veio para Portugal

Um apostador que registou o seu boletim de jogo do Eumilhões em Portugal está entre os seis vencedores de um segundo prémio no sorteio de hoje, no valor unitário de 99 mil euros, quando estava em jogo um primeiro prémio de 39 milhões de euros.

Não houve nenhum totalista, pelo que no sorteio da próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot no valor de 51 milhões de euros.