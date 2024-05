Sindicato Técnicos Auxiliares solidário com situação vivida no Hospital de Ponta Delgada

O Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde (SITAS) manifestou-se hoje solidário com a situação dramática vivida no Hospital Ponta Delgada, nos Açores, devido a um incêndio, e destacou a forma exemplar no auxílio e retirada dos doentes.

Num comunicado de imprensa assinado pelo dirigente do SITAS/Açores, João Mota, o sindicato envia a todos os técnicos auxiliares de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), a maior unidade de saúde dos Açores, e a todos os profissionais de saúde "toda a sua solidariedade" pela situação dramática que passaram hoje.

O SITAS destacou a "união entre todos os técnicos auxiliares de saúde" que, "de forma notável e exemplar", ajudaram os doentes e a "evacuação total do HDES, garantindo a segurança durante todo o processo de evacuação, de forma célere".

Na sequência do incêndio, cujo primeiro alerta foi dado pelas 09:40 locais (10:40 em Lisboa), a urgência do HDES teve que ser encerrada e o hospital foi evacuado.

Os doentes que estavam no bloco de partos, na neonatologia, na pediatria, na urgência e na unidade dos cuidados intensivos foram transferidos para o hospital da CUF na Lagoa, em São Miguel, disse aos jornalistas a presidente do Conselho de Administração do hospital, Manuela Menezes.

Foram também transferidos doentes para centros de saúde, para a Casa de Saúde de Nossa Senhora da Conceição e para a Clínica do Bom Jesus, acrescentou.

Com a ajuda do Exército foram transportados equipamentos tanto para a unidade da CUF como para os centros de saúde.

O incêndio foi declarado extinto às 16:11 locais (17:11 em Lisboa), tendo provocado ferimentos ligeiros em nove dos 104 bombeiros mobilizados, revelou hoje a Proteção Civil.