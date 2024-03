CDS "orgulhoso" de fazer governo almeja estabilidade na Madeira

No Período Antes da Ordem do Dia da 32.º Reunião Plenária da XIII Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira, o deputado António Lopes da Fonseca (CDS) manifestou o seu "orgulho" pela "estabilidade política dos últimos anos" com "desenvolvimento e crescimento económico" conseguidos pelo Governo Regional liderado pela coligação PSD/CDS-PP.

"A maioria parlamentar dos últimos anos só pode deixar os madeirenses e porto-santenses orgulhosos pelo desenvolvimento e crescimento económico que a Região teve", expressou o centrista, enumerando a 'obra' feita pelo executivo madeirense coligado.

Lembrando que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, prepara-se para anunciar esta semana a sua decisão sobre a dissolução (ou não) do Parlamento Regional e consequente convocação de eleições antecipadas na Madeira, Lopes da Fonseca atenta que "a Madeira precisa de manter a estabilidade política dos últimos anos" para "continuar com o caminho de crescimento social e económico".

O centrista aponta que o maior partido da oposição na Madeira, o PS, "não apresenta soluções para os problemas dos madeirenses", apresentar “apenas um galardão de maior número de derrotas".