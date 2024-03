Sete pessoas desaparecidas em desabamento de ponte no leste dos EUA

Pelo menos sete pessoas estão hoje a ser procuradas depois de terem caído à água quando a ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos EUA, se desmoronou devido ao embate de um navio de grandes dimensões.

"Todas as faixas de rodagem de acesso estão fechadas em ambas as direções devido a um acidente na ponte" Francis Scott Key. "O tráfego está a ser desviado", publicou a Autoridade de Transportes do estado de Maryland, no X.

Cerca da 01:30 (05:30 em Lisboa), uma grande embarcação embateu na ponte, situada na cidade de Baltimore, no leste dos Estados Unidos, incendiou-se antes de se afundar, levando vários veículos que circulavam na ponte a cair na água, de acordo com um vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter).

O presidente da Câmara, Brandon M. Scott, e o responsável da região de Baltimore, Johnny Olszewski Jr., disseram que o pessoal de emergência estava a responder e que os esforços de socorro estavam em curso.

As equipas de emergência estavam a procurar pelo menos sete pessoas que se acredita terem caído na água, disse o diretor de comunicações do Departamento de Bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, à agência de notícias Associated Press.

As agências de socorro receberam o alerta pela 01:30 locais, relatando que uma embarcação que saía de Baltimore tinha atingido uma coluna da ponte, causando o desmoronamento. Na altura, estavam vários veículos na ponte, incluindo um do tamanho de um trator-reboque.

"O nosso objetivo neste momento é tentar resgatar e recuperar estas pessoas", disse Cartwright, acrescentando ser muito cedo para saber quantas pessoas foram afetadas.

O acidente foi classificado como um "evento de vítimas em massa em desenvolvimento".

Cartwright disse que parecia haver "alguma carga ou retentores pendurados na ponte", criando condições inseguras e instáveis, e que as equipes de emergência estão a operar com prudência.

"Esta é uma emergência terrível", afirmou.

A ponte Francis Scott Key foi inaugurada em 1977.