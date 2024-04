Ben Dhiman já passou pela Portela e está cada vez mais perto da vitória nos 115 km do MIUT

Contagem decrescente. Ben Dhiman já passou pela Portela e vai a caminho do Porto da Cruz. Está cada vez mais perto da meta. De acordo com as previsões da organização, a este ritmo é provável que o atleta norte-americano chegue a Machico entre as 13h30 e as 14 horas. Em condições normais, tudo indica que o atleta norte-americano será o vencedor da prova principal, de 115 km, do Madeira Island Ultra-Trail.

Ben Dhiman passou no posto de controlo da Portela às 11:44:48 sem concorrência por perto, caminhando rumo à glória nesta que é a sua primeira prova na Madeira. O atleta da ASICS é um dos concorrentes de Elites que marcaram presença nesta edição do MIUT e, por isso, naturalmente um dos fortes candidatos à vitória nesta prova dos 115 km.

Ainda teve, durante a madrugada e início da manhã, a concorrência de Miguel Arsénio, mas com o problema físico do português, que entretanto já desistiu, Ben Dhiman ficou com caminho aberto para festejar, daqui a pouco, ao início da tarde, a Machico.

Nesta altura, o 2.º classificado é o norueguês Sebastian Krogvig, mas já a 19:48 minutos do 1.º classificado, que é Ben Dhiman.