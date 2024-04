UE celebra amanhã o alargamento de 2004 com presença de países candidatos

Os responsáveis da União Europeia (UE) pela pasta dos Assuntos Gerais reúnem-se na terça-feira, em Bruxelas, para celebrar o vigésimo aniversário do último grande alargamento do bloco comunitário, em 2004, ano em que aderiram dez Estados-membros.

A reunião informal, em que participa a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, inclui - num pequeno-almoço de trabalho sobre o Estado de direito no âmbito do alargamento - a presença de representantes de dez Estados-membros que atualmente ambicionam integrar o bloco.

Na reunião, será dada especial atenção à necessidade de reforçar a UE e o seu conjunto de instrumentos, nomeadamente no domínio do Estado de direito e do primado da lei, estando prevista uma troca de informação sobre eventuais melhorias e medidas relativas aos mecanismos existentes e à sua eficácia.

Aos representantes da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Turquia, Ucrânia, Moldova e Geórgia, que são oficialmente países candidatos à adesão, juntam-se os do Kosovo, que apresentou o pedido em 2022, mas cuja independência não é reconhecida por cinco Estados-membros da UE (Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre).

Este novo formato, segundo um comunicado de Bruxelas, sublinha a estreita parceria da UE com estes países com perspetiva europeia.

A 01 de maio de 2004, entraram dez novos Estados-membros no bloco: Chipre, Malta, Hungria, Polónia, Eslováquia, Letónia, Estónia, Lituânia, República Checa e Eslovénia.

Posteriormente, aderiram também a Bulgária e a Roménia, em 2007, e a Croácia, em 2013, tendo o Reino Unido abandonado, em 2020, a UE, que atualmente conta com 27 Estados-membros.

Portugal pertence à UE desde 12 de junho de 1985.