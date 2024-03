O deputado Carlos Fernandes começou por destacar o “novo ciclo governativo começado por Miguel Albuquerque”, em 2015, um ciclo que ultrapassou uma pandemia e uma guerra na Europa. “Este governo não parou”, disse o social-democrata, ainda no período antes da ordem do dia, em que aproveitou para destacar os “números históricos” alcançados em termos económicos e do emprego.

Nas questões coube a Nuno Morna, da IL, apontar sim o aumento do PIB, ainda que esse valor "não chegue às famílias", bastando para isso olhar à taxa de pobreza e exclusão social. “Está ou não a riqueza regional nas mãos de muito poucos?” O deputado quis saber que estratégia está prevista, por exemplo, para diversificar os sectores do turismo e da construção.

Ricardo Lume, do PCP, apontou que os grandes grupos económicos continuam a explorar os trabalhadores, que "apesar de trabalharem não chegam com salário ao fim do mês".

Para a social-democrata, Cláudia Perestrelo as medidas de emprego e de promoção de crescimento económico deveriam ser uma preocupação para todos os partidos da Assembleia Legislativa.

Carlos Fernandes disse mesmo que "a conversa da precariedade já foi desmontada" e que o caminho da valorização salarial está no bom caminho.