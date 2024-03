Passageiro caiu em autocarro e bateu com a cabeça no pára-brisas

Um homem ficou ferido na tarde desta segunda-feira, após ter caído no interior do autocarro na zona de Gaula.

Segundo referiu ao DIÁRIO, quando o condutor arrancou desequilibrou-se e bateu com a cabeça no para-brisas e com a coluna na máquina dos bilhetes.

Como não se sentia bem quando chegou ao Funchal pediu socorro, tendo sido assistido na paragem do Edifício 2000 pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local.