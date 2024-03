Polónia avança com base para helicópteros perto da fronteira com Bielorrússia e Ucrânia

O ministro da Defesa da Polónia anunciou hoje a construção de uma base de helicópteros de combate a cerca de 70 quilómetros da fronteira do país com a Ucrânia e com a Bielorrússia.

O anúncio foi feito por Wladyslaw Kosiniak Kamysz um dia depois de um míssil russo ter entrado no espaço aéreo polaco, noticia hoje a Efe.

Numa conferência de imprensa em Swidnik, conhecida por ser um dos principais centros de produção helicópteros na Europa de Leste, o ministro polaco explicou que os cerca de 100 hectares de terreno da nova base serão utilizados para alojar os helicópteros de combate do Exército.

Entre os helicópteros que deverão ficar estabelecidos na base, estão os 96 AH-64 Apache, cuja compra foi recentemente acordada durante uma visita oficial a Washington pelos Presidente e primeiro-ministro polacos, Andrej Duda e Donald Tusk.

Numa celebração em Varsóvia, Duda comentou a notícia e disse estar "muito satisfeito por ver que a modernização e o reforço do exército polaco estão a avançar independentemente das cores políticas e com total responsabilidade".

A versão dos Apache que o Exército polaco vai receber é uma das mais bem equipadas e inclui sistemas de identificação e rastreio de alvos, sensores de visão noturna para os pilotos e funcionalidades antimíssil.

O contrato assinado com os EUA pressupõe ainda a compra de 1.844 mísseis de ataque terrestre Hellfire, 508 mísseis ar-ar Stinger e mais de 7.000 munições de metralhadora.

O plano de reforço das Forças Armadas da Polónia prevê duplicar o número de soldados profissionais para 300.000 e subir as despesas com a Defesa acima dos 4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Além de helicópteros, o plano já incluiu a compra de modernos caças F-35 e equipamento para mais de 1.000 carros de combate.