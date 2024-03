Letónia eleva estado de alerta na fronteira com Bielorrússia por receio de fugas

A Letónia subiu ontem o estado de alerta na fronteira com a Bielorrússia por recear um aumento de travessias ilegais, permitindo à polícia e forças armadas juntarem-se à guarda fronteiriça nas operações de patrulhamento e proteção.

O regime de alerta intensificado entrará em vigor esta quarta-feira e permitirá que as autoridades que vigiam as zonas de fronteira revistem veículos, casas e edifícios na zona fronteiriça, à procura de pessoas que atravessem a fronteira de forma irregular.

Um porta-voz do Ministério do Interior da Letónia disse à agência de notícias espanhola EFE que são necessários controlos fronteiriços mais rigorosos porque a análise das tentativas de travessia indica que as entradas ilegais podem aumentar.

Os relatórios diários da Guarda de Fronteira dos últimos dias mostram que 44 pessoas tentaram entrar irregularmente na Letónia a partir da Bielorrússia, em comparação com janeiro e fevereiro, altura em certos dias nem houve tentativas.

A Guarda de Fronteiras poderá distribuir alimentos e bens de primeira necessidade às pessoas cuja vida esteja em perigo ou que se encontrem ameaçadas numa "zona de trânsito" ou numa zona cinzenta entre a Letónia e a Bielorrússia.

As ambulâncias serão igualmente autorizadas a levar os imigrantes sem documentos, que se apresentem com problemas de saúde, a um hospital próximo para receberem tratamento.

De acordo com o Ministério do Interior, o estado de alerta reforçado durará até 12 de setembro.