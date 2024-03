Rajadas acima dos 100 km/h pelo quarto dia consecutivo no Areeiro

O vento forte que tem fustigado as regiões montanhosas da Madeira voltou este sábado (até às 9 horas) a registar rajadas acima dos 100 km/h na zona do Areeiro. ´

Pelo quarto dia consecutivo a estação meteorológica do Chão do Areeiro (localizada a 1.590 m de altitude) regista vento tempestuoso, tendo já hoje, ao amanhecer, sido ‘varrida’ por vento a 109 km/h.

Nos últimos quatro dias eis os extremos da velocidade do vento na estação com anemómetro (instrumento que mede a velocidade do vento) localizada a maior altitude: 111 km/h, no dia 20; 117 km/h, dia 21; 104 km/h, dia 22; e 109 km/h, dia 23.

Vento forte que também ao amanhecer assolou a cidade do Funchal, com o anemómetro do IPMA colocado no Comando Operacional da Madeira – Zona Militar da Madeira, no Pico da Cruz, em São Martinho, a registar rajada de 71 km/h.