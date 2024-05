Viaturas do Governo Regional em acções de pré-campanha do PSD/M

Esta manhã, na acção de pré-campanha do PSD/M - na sede da Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores – pelos menos duas viaturas do Governo Regional foram usadas para transportar assessores e apoiantes da candidatura ‘laranja’. Jorge Carvalho, que é secretário regional de Educação, chegou à iniciativa partidária na viatura oficial afecta à Secretaria que tutela, e assessores, que trabalham em simultâneo para o Governo Regional e o PSD/M, fizeram-se também transportar em viatura do Governo Regional.

Confrontado com a utilização de meios públicos na acção partidária, Miguel Albuquerque, na qualidade de presidente do PSD/M começou por negar, alegadamente por também desconhecer o sucedido – foi o último a chegar ao local.

“Não tenho nenhuma. O BMW que eu vim é o BMW do partido”, apressou-se a justificar.

Esclarecemos que o secretário de Educação e assessores chegaram em viaturas do Governo.

“Não, assessores não tem nenhum (carro)… que eu saiba”, respondeu.

E se tiver, acha correcto? “Não, acho que não”, afirmou, visivelmente embaraçado com a questão.

Entretanto fonte da secretária de Educação justificou o ‘desvio’ de Jorge Carvalho. Por alegadamente vir de serviço oficial e depois ir para outra visita enquanto governante.